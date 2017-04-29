轉診平台上路近2月　轉診人次逾1.3萬

健保署長李伯璋出席健保22周年慶祝活動。（倪浩倫攝）

為落實醫療分級，衛福部健保署自今年3月起，開放使用電子轉診平台，協助醫師將患者「轉」到最適合的地方；截至本月27日晚間，轉診人次超過1.3萬人次，超過1.1萬人完成轉診掛號就醫。健保署表示，為了健保永續長存，呼籲民眾小病先到基層看病，真有需要再轉往大醫院，讓大醫院的資源留給急重症患者。

健保署今在台北市228公園舉辦「健保22周年，照護升級再向前-推動分級醫療、落實雙向轉診」周年慶活動，上百名市民到場熱鬧參與。健保署長李伯璋表示，22年來，很多民眾養成「大病小病都往大醫院跑」的習慣，造成大醫院門診量過多，「並不是很好的現象」。

李伯璋說，絕大多數基層診所醫師都曾是經大醫院的完整培訓、之後才自行出來開業，「醫療水準沒話說」，民眾身體若有些微不適，第一時間應選擇厝邊的基層醫師，經醫師專業評估後，若有需要，會再協助民眾轉到大醫院，並詳細告知應該選擇哪一科；大醫院也會立刻協助轉診患者，以新光、台大為例，每日每個診，均有保留5個和2個名額，供轉診患者優先看診。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘指出，健保上路22年來，造福無數國人，但畢竟健保資源有限，像是糖尿病、高血壓等疾病，應優先道基層診所看診，讓大醫院的資源，留給有急迫需求的急重症患者。

根據最新統計，自3月1日至4月27日晚間，共計2021家院所使用電子轉診平台，轉診人次約13700人次，超過8成、逾11200名轉診患者已完成掛號就醫。

(中時)