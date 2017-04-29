北韓試射飛彈 南韓外交部：北韓將面臨嚴厲懲罰

朝鮮今早再度試射飛彈，韓國政府29日以外交部發言人名義發表評論，強烈譴責朝鮮29日在半島東部海域試射1枚彈道飛彈，表示朝鮮將面臨嚴厲懲罰措施。

韓聯社報導，該評論指出，朝鮮再次射彈顯然是對聯合國安理會決議的公然挑釁，給國際社會和平與穩定造成威脅。若朝鮮繼續拒絕實現半島無核化，不斷發起挑釁，將面臨嚴厲懲罰措施。

評論還稱，面對朝鮮不斷挑釁，韓方將進一步加強與國際社會合作，增強韓美對朝延伸威脅力量。韓方還將基於牢固的韓美聯合防衛態勢，堅定不移地維護國民與國家安全。

據韓國聯合參謀本部（聯參）29日消息，朝鮮當日上午5時30分許從平安南道北倉地區發射1枚彈道飛彈，飛行幾分鐘後立即在空中爆炸，飛行高度為71公里。韓軍正在分飛彈種類。

據分析，聯合國28日舉行半島核問題部長級公開會議，商討朝核對策，且美國「卡爾·文森」號航母即將於本週末抵達半島東部海域，與韓國海軍進行聯合軍演，朝鮮在此時發射飛彈，意在對國際社會「武力示威」。

(旺報)