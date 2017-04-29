MLB》大都會狄葛朗飆12K 力壓薛爾瑟奪首勝
大都會「飄髮哥」狄葛朗(Jacob deGrom)今年有夠衰，前4場出賽失不超過3分，卻1勝都拿不到，還苦吞1敗，他29日先發戰國民，又強碰賽揚級的薛爾瑟(Max Scherzer)，不過這回他不僅自己夠爭氣，狂飆12K繳優質先發，隊友也給他7分火力支援，終場大都會7比5奪勝，狄葛朗總算拿到本季首勝。
這場強投大對決，狄葛朗雖在球隊2比0領先時，2下先遭齊瑪曼(Ryan Zimmerman)陽春彈狙擊，2出局後又被韋特斯(Matt Wieters)轟出2分炮，讓國民反取得1分領先，第3到第5局更局局讓跑者上壘，但他此役K功極佳，6局18個出局數，就有12次是靠三振拿下，而沒讓國民2局後繼續造成重傷害。
相較之下，薛爾瑟就沒那麼好運了！他同樣投6局挨兩轟，卻失5分吞敗，意外的是兩度給他造成傷害的打者，是去年僅敲4轟、本季打擊率僅2成13的大都會捕手達諾(Travis d'Arnaud)。2下薛爾瑟連抓2出局，被李維拉(T.J. Rivera)敲安後面對達諾，一記速球被他扛成左外野2分炮。
接著5下大都會1分落後，一二壘有人時，薛爾瑟又試圖用速球跟達諾對決，但卻再度吃虧，被達諾掃出逆轉3分砲。國民雖靠齊瑪曼8下的2分炮追近到差2分，9下還突破大都會「守護神」法米利亞(Jeurys Familia)封鎖，連敲3支安打進占滿壘，大有可為，未料隨後竟被連抓3出局，1分未得，讓大都會2分之差勝出。
(中時電子報)
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