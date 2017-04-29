遠離肝苦！肝基會為偏鄉民眾保肝篩檢
「肝癌高居國人10大癌症第2位，每年奪走上萬條人命！」肝病防治學術基金會29日到高雄小港區舉辦免費肝炎及肝癌大檢驗，為偏遠社區民眾抽血檢驗B、C型肝炎，2000多人受惠；肝基會表示，南部感染B、C肝民眾多，常病況嚴重才就醫，錯失及早發現治療時機，呼籲大家重視保肝顧健康。
台電公司關注民眾健康回饋地方，讓更多人遠離肝苦，與肝基會結合企業愛心善款，組成專業保肝服務團隊，深入偏遠地區，提供免費肝病篩檢、就醫輔導及追蹤服務，彌補台灣偏遠地區醫療資源不足的缺憾；今在小港醫院為民眾免費提供6項保肝篩檢及B、C型肝患者病毒量篩檢，另當地衛生所還安排口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌檢查。
高市衛生局長黃志中表示，台灣有18%的成年人是B型肝炎的帶原者，C型肝炎約2至5%，而B、C型肝炎與肝硬化、肝癌密切相關，國人肝癌個案，有8成以上都是B、C肝炎帶原者；研究數據也指出，B肝帶原者罹患肝癌的機率是非帶原者的100倍以上，C肝帶原者罹患肝癌的機率是非帶原者的35倍，可見肝病的威脅性。
肝基會指出，曾在茂林、高雄聯合醫院、高雄代天宮、高雄長庚醫院及美濃做免費肝病篩檢，共篩檢10453位，發現B型肝炎帶原1503人，帶原率約14.38％，C型肝炎患者361人，帶原率約2.57％；另也做過從北到南的偏鄉、沿岸居民篩檢，發現偏鄉，尤其海岸沿線民眾、人口數不多且散居，普遍C型肝炎帶原率略高於全國平均。
肝基會認為，B、C型均由血液或體液傳染，早期因居民就醫不便，就醫習慣較被動，又多採民俗療法，打針找密醫或平常共用刮鬍刀、牙刷等，易造成感染，經過2、30年的演變，就有可能逐漸病發肝硬化及肝癌。
藝人蘇晏霈也現身力挺，儘管拍戲每天拍得昏天暗地、作息大亂，但蘇晏霈對於身體健康從不馬虎；她說，肝臟是沈默的器官，演藝圈朋友工作日夜顛倒很容易忽略健康，往往等到病灶出現已事態嚴重，呼籲人人保肝篩檢，才能免於遺憾。
(中時)
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