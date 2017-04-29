何時當爸？吳奇隆語出驚人說..

吳奇隆被問何時當爸？他卻脫口「快了！」（圖／達志影像）

吳奇隆和劉詩詩結婚後，兩人工作依舊忙碌，外界好奇這對夫妻何時升格當爸媽？而吳奇隆昨出席品牌活動時，就被問及此問題，沒想到他竟脫口「快了吧！」讓人好奇兩人是否好孕到。

吳奇隆昨難得到香港出席活動，加上好友楊采妮才剛順利生下雙胞胎，他被追問與劉詩詩的做人計畫時，就脫口說「不知道，快了吧！」讓人驚喜是否即將有小孩，但吳奇隆強調「暫時沒有，有大家都會知道，我們都很愛小朋友。」

由於吳奇隆和劉詩詩工作忙，兩人經常分隔兩地，但彼此對小孩的計畫都很有共識，不少粉絲就期待「隆詩」第二代的誕生！

(中時電子報)