PGA》紐奧良賽多黃金組合出局 潘政琮無緣晉級
美巡近6年首度進行團體賽的紐奧良菁英賽，熱鬧有餘、精采不足，多組「黃金組合」都意外中箭落馬，無緣決賽，兩位世界前10組成的前球王澳洲戴伊／美國佛勒，以及里約奧運「金銀牌組合」英格蘭羅斯／瑞典史坦森，都被阻擋在決賽圈外。
這場比賽打完前兩輪取總桿137桿(-7)以內共42組進入決賽，潘政琮與搭擋布萊爾雖在29日的「4人4球賽」合力揮出66桿，但仍差晉級線2桿出局。
瑞典比利斯特／澳洲史密斯，次輪飆出62桿，以總桿129桿(-15)躍居領先，同樣打出62桿的美國瑞德／坎特雷，130桿(-14)居次，韓國組合的韋昌秀／崔京周，與美國組合馬利特／史崔普，同以131桿(-13)並列第3。
(中時電子報)
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