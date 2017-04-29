薩德部署川普索價 韓外長向美國務卿溝通立場
韓媒報導，據韓國外交部高層人士消息，韓國外交部長官尹炳世28日在紐約聯合國總部出席安理會朝核問題部長級會議前，與美國國務卿提勒森單獨會面。席間，尹炳世就美國總統川普提出要求韓國支付10億美元「薩德」費用一事闡明瞭韓國的立場。
韓聯社29日稱，該人士透露，提勒森在聽取尹炳世說明後表示，會向美國相關部門轉告韓方立場。他預測美國將有機會以適當形式對此作出說明。
川普日前在路透社採訪中表示，已通報韓國需承擔「薩德」約10億美元的經費，同時表示，希望重新協商或結束「可怕的」韓美FTA。
(旺報)
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