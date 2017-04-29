嘉義公園淨水場管線受損停水 最快明早7點恢復

嘉義仁義潭水庫送公園淨水場1200MM原水管線今早被自來水公司人員發現有受損，隨即緊急搶修，公園淨水場將暫停供水，嘉義市鐵路以東、興業東路以北地區的用戶今上午8點停水，預估3萬用戶將受影響，自來水公司第5區管理處表示，搶修期程預估23小時，明早7點將恢復供水。

自來水公司第5區管理處表示，影響用戶為嘉義市鐵路以東、興業東路以北地區，影響里別為，國華里、番社里、書院里、文化里、中央里、永和里、過溝里、北門里、林森里、太平里、中山里、東興里、華南里、民族里、垂楊里、導明里、育英里、興南里、豐年里、朝陽里、新開里、仁義里、頂庄里、荖藤里、太平里、新店里、後庄里、王田里。

自來水公司第5區管理處也針對該停水區將加強送水車及臨時供水站等補水作業。停水臨時供水站設置位置於，嘉義市中山路與吳鳳北路口、嘉義市林森西路(舊酒廠前)、嘉義市保建街與保義路口、嘉義市林森東路與興華中學門口、嘉義市民生北路蘭井街口(義昌公園)、嘉義市民權路與文化路(中央廣場)、嘉義市維新路與光彩街(華南商職門口)、嘉義市忠孝路與博東路口(北興國中側門口)。

(中時)