嘉義公園淨水場管線受損停水 最快明早7點恢復
嘉義仁義潭水庫送公園淨水場1200MM原水管線今早被自來水公司人員發現有受損，隨即緊急搶修，公園淨水場將暫停供水，嘉義市鐵路以東、興業東路以北地區的用戶今上午8點停水，預估3萬用戶將受影響，自來水公司第5區管理處表示，搶修期程預估23小時，明早7點將恢復供水。
自來水公司第5區管理處表示，影響用戶為嘉義市鐵路以東、興業東路以北地區，影響里別為，國華里、番社里、書院里、文化里、中央里、永和里、過溝里、北門里、林森里、太平里、中山里、東興里、華南里、民族里、垂楊里、導明里、育英里、興南里、豐年里、朝陽里、新開里、仁義里、頂庄里、荖藤里、太平里、新店里、後庄里、王田里。
自來水公司第5區管理處也針對該停水區將加強送水車及臨時供水站等補水作業。停水臨時供水站設置位置於，嘉義市中山路與吳鳳北路口、嘉義市林森西路(舊酒廠前)、嘉義市保建街與保義路口、嘉義市林森東路與興華中學門口、嘉義市民生北路蘭井街口(義昌公園)、嘉義市民權路與文化路(中央廣場)、嘉義市維新路與光彩街(華南商職門口)、嘉義市忠孝路與博東路口(北興國中側門口)。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。