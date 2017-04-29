中市iBike將創千萬人次，加碼推「共享單車」

台中市iBike租賃服務受歡迎，交通局再研擬「共享單車」。（盧金足攝）

台中市iBike累計租借人次達936萬3721人次，預計今年暑假可突破1000萬人次。（盧金足攝）

台中市府推動公共自行車（iBike），邁入第4年，截至4月建置已213處租賃站，提供6360輛iBike，累計租借人次達936萬3721人次，預計今年暑假可突破1000萬人次；交通局也正研擬「共享單車」自行車租賃服務，納入既有公共自行車系統中管理，讓市民更方更利用公共自行車，減少開車或騎車的機會。

市府推廣iBike租賃服務，作為交通運輸「最後一哩路」的工具，實施至今廣受民眾歡迎，除持續完善iBike服務，由於物聯網、智慧型手機蓬勃發展，以「隨地借還」的「共享單車」已在許多國際城市成功發展，交通局研擬相關機制，希望讓民間廠商主動參與，提供更多元、更方便的單車租賃服務。

台中市iBike自2014年4月起分7年逐年編列預算請微笑單車股份有限公司提供租賃服務，已邁入第4年，站點目前多設於機關、學校、公園、綠園道及大眾運輸轉運點等地段。

區域範圍則由台中火車站至台灣大道市政中心的市區軸線密集區，向外規畫延伸至太平、大里、霧峰、烏日、豐原、大甲、北屯、潭子及清水等地區。

今年持續規畫擴展既有路網，包括捷運綠線、綠空廊道、台中之心等重要交通節點與自行車道路網，串聯屯區及海線地區，讓iBike更普及。

交通局長王義川表示，隨著物聯網、智慧型手機的蓬勃發展，近年來包括德國、中國大陸等國家已出現免租借站點（免樁柱）、配備GPS系統的自行車，結合智慧型手機APP，使用者必須事先用真實姓名註冊，綁定電子支付帳號並預繳押金，才能開始借用。

借車方式使用手機或行動裝置上GPS尋找自行車，可預約，也可隨機於路邊選定一輛自行車，再以APP掃碼進行解鎖及借車，使用完畢後將車輛停放路邊，隨借隨還，相當便利。

但「共享單車」在國際間實施情形仍有許多問題必須克服，例如沒有固定擺放位置，容易影響交通，自行車無合格的檢測機制，定位精確度必須再提高，維護管理不易等；此外，APP用戶個資安全問題也必須解決。

交通局正分析「共享單車」整體系統管理、設備維護、安全等各面向，同時借鏡其他國家的發展經驗，研擬相關管制辦法，希望藉由民間廠商主動參與，提供一個適合台中市實施的「共享單車」系統。

(中時)