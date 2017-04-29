陸外長王毅會見美國務卿 商討川普年內訪陸事宜

大陸外交部長王毅28日出席聯合國會議期間會見美國國務卿提勒森，雙方認為朝鮮半島緊張局勢升級，聯合國安理會有必要及時開會；但不久後北韓隨即試射一枚彈道飛彈，分析認為北韓此舉或抗議聯合國制裁措施。

陸媒報導，28日王毅在聯合國會見美國國務卿提勒森，雙方認為，面對朝鮮半島緊張局勢升級，聯合國安理會召開部長級公開會是必要和及時的。另外，王毅表示兩國元首開展的密切溝通對兩國關係發展發揮著重要引領作用，雙方要密切合作，為川普總統年內對中進行國事訪問做好各種準備。

王毅此行在紐約出席聯合國安理會朝鮮半島核問題部長級公開會，代表中方做了發言。他表示，朝鮮半島局勢近來持續緊張升級，引發國際社會普遍關注憂慮。希望各方能就更加嚴格執行安理會涉朝決議，更加加大勸和促談力度，使半島核問題重回談判解決軌道形成共識。

(旺報)