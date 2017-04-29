4月29日中視午間新聞速速報

4月29日中視午間新聞搶先看

《郭董白宮 郭台銘二訪白宮 擬擴大在美投資》

鴻海董事長郭台銘一連2天拜會白宮，儘管沒有正面回應是否去見川普，但透露打算在美國進行「資本密集」的高科技投資，且最快可能於幾週後正式宣布相關計劃。

《北韓射彈 北韓發射一枚飛彈 但在空中爆炸》

北韓在今天清晨5時30分，再度試射一枚飛彈，但疑似失敗在空中爆炸。在美國「卡爾文森號」航艦打擊群駛向北韓展開施壓之際，北韓這次再度射彈被視為向美國進行武力示威。

《週末好天氣 但須留意日夜溫差大》

今天各地高溫有機會來到28度以上，中南部高溫更上看30度，但深夜至清晨的溫度仍略低，中部以北低溫約15至17度，日夜溫差大，早晚記得添加衣物。

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(中時電子報)