川普就職百日 美國會准臨時預算避政府停擺
美國國會昨日緊急通過臨時預算案，讓本可能於今日、同時也是川普（Donald Trump）上任一百日，再次停擺的聯邦政府暫時解危，持續維持運作至下個月5號，給予共和、民主兩黨更多時間商議，高達1兆美元（約30兆台幣）政府預算案。但在野的民主黨對於川普好大喜功的國防擴張預算極不滿，未來一週的談判恐仍不容易達成共識。
據路透社（Reuters）報導，為避免聯邦政府在川普就職100日當天關門，美國眾議院以382-30票數通過臨時預算案，並交付參議院無異議通過後，給予政府額外一星期的時間，意味著白宮和兩黨必須在5月5日前通過高達1兆美元（約30兆台幣）的預算案，才能讓政府維持運作至9月。目前民主、共和兩黨在政府預算上有嚴重分歧，民主黨不滿歐巴馬（Barack Obama）健保被廢止，對共和黨的版本更多有排斥；面對川普先前宣布加碼的300億美元（約9,000億台幣）國防預算，更讓民主黨大肆批評，要求強化國防的同時，國內建設和社福預算亦不該被忽略。如此大的歧異，恐怕一個星期的時間也難以整合共識。
依靠年度國家預算運轉的美國聯邦政府，曾在2013年遭遇一次大規模停擺，造成全美近80萬名政府雇員被迫休假、130萬雇員必須無薪工作的窘境，讓聯邦政府除國家安全以外諸多部會機關停擺。本次停擺源自於兩黨對於醫療法案的歧異，握有眾議院多數的共和黨揚言，若無法達成醫療和健保法案的協商共識，將無限期擱置政府預算案，才造成美國政府關門16天的窘境。最終在輿論壓力下，參眾兩院通過臨時預算、並提高政府公債上限，才化解了困境。
(中時電子報)
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