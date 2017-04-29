MLB》揮棒打死父親 前光芒新秀可能被判死

用球棒打死父親的前光芒新秀馬丁。(摘自小聯盟官網)

職業運動挽回了許多迷途青年，NBA球星詹姆斯回首過去，若是沒有籃球他可能就成為幫派份子了。前光芒新秀馬丁(Brandon Martin)目前正因殺害3名男子(其中1人是他的父親)，正在看守所裡等待出庭接受宣判，他可能會被判處死刑。

《洛杉磯時報》29日披露了這位運動青年的悲劇，光芒隊2011年以首輪第38順位選中馬丁，出86萬美金將他簽下，他當年才18歲。馬丁是個優秀的游擊手，周遭好友視他為「下一個吉特」。NBA球星詹姆斯曾經在18歲時推掉了銳跑1000萬美元的支票，因為他擁有超齡的金錢觀念，深知放長線釣大魚的道理。

然而18歲的馬丁不懂這麼多，他自幼與父母極為不睦，他選擇搬到一幢月租金6000美元的豪宅中居住，這個舉動也是他自我毀滅的開端。馬丁的好友感嘆，「18歲的孩子能有什麼金錢觀念。」馬丁很快墮落了，他經常在豪宅徹夜狂歡，漫無節制的派對引起了警方注意。在2012年的跨年趴，馬丁站在陽台撒下了2012張1美元的紙鈔，場面一團混亂。

馬丁依然是傑出的球員，被光芒隊評為最佳新秀內野手，但是朋友已經不認得他了，他們猜測馬丁染上了毒癮。「他的眼神空洞，整個人像是沒有靈魂的軀殼，他似乎不再關心他周遭的事物。」馬丁的精神狀況不斷惡化，光芒幾年後只好忍痛將他放棄。

返家後的馬丁不再碰棒球，也不再鍛鍊身體，他很快成為家人的威脅。馬丁對父親的黑人血統似乎有著無窮的恨意，他曾經沒來由地往父親臉上打了一拳，他只是覺得這樣很好玩。馬丁也曾勒住母親的脖子，拿著剪刀威嚇母親與弟弟，聲稱父母阻斷了他的棒球事業。

2015年9月的某一日，家人將馬丁送往精神醫院，但是院方因為床位爆滿而將馬丁提前送回。當馬丁返家時，發現他的父親、舅舅正與一位男子設立居家防護系統，目的當然是要防範馬丁。怒不可遏的馬丁立刻抄起球棒，照頭一棒打死他的父親，他的舅舅從後方遭毆打致死；男子試圖阻止馬丁，也遭到毒手。

後來警方逮獲了逃亡的馬丁，他在拒捕的過程像野獸般與警犬搏鬥，因為他已經成為野獸，而不是當初的運動青年了。職業運動並不總是只有勵志的故事，而這就是一位曾經喜愛棒球的年輕人自我毀滅的悲劇。

(中時電子報)