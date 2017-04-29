看好綠能！歐洲商會拜會中市府洽談風電產業合作

歐洲商會拜會中市府洽談風電產業合作，台中市府副市長張光瑤（左五）表示，會全力協助投資進駐與專才培育。（盧金足攝）

中部地區從台中大甲至彰化一帶的風力強大，發展風力發電潛力無窮。（盧金足攝）

台中市政府積極發展綠色能源，計畫將台中港區作為離岸風電產業園區，已吸引永冠公司等大廠進駐。歐洲商會執行長何飛逸拜訪副市長張光瑤，盼與市府深化離岸發電產業合作與交流。

張光瑤表示，目前全市運轉中的陸域風機不久後將達到71座，年發電量達345百萬度，未來將全力協助國內外大廠進駐園區事宜與專業人才培育，讓綠色能源永續發展。

因應台中電力需求與生態環境維護，市府不僅計畫於外埔堆肥廠發展稻桿發電，也已陸續於福田水資源回收中心裝設太陽能板，由於擁有海線海風強勁的優勢，市府也計畫與台中港務公司合作，在台中港區成立離岸風力發電產業聚落，目前全市已建置陸域風機數量達59座，不久後將達到71座，年發電量達345百萬度，約可供10萬戶家庭年用電量。

歐洲商會執行長何飛逸率團拜訪中市府，盼針對離岸發電進一步洽談合作與交流，歐洲商會低碳倡議行動會員一行人、ICRT總經理白健文，及飛利浦、西門子等國際電子大廠也都派代表一同與會，市府經發局副局長李逸安、台中市工商發展投資策進會總幹事黃望修等人也到場參與，就風力發電產業投資交換意見。

張光瑤指出，中部地區從台中大甲至彰化一帶的風力強大，發展風力發電潛力無窮，市府在評估海鳥遷徙、白海豚棲地、高美溼地等生態環境不受影響下，全力支持風力發電發展。市長林佳龍也積極與台中港務公司洽談「港市合一」，計畫推動離岸風力發電產業聚落，未來綠能發展及汙染防制將更加順利。

何飛逸關切行政院預計通過風力發電四年計畫，對於推動陸上或離岸風力的計畫，市府是否有具體政策目標及行動方案？

對此，市府經發局副局長李逸安指出，台中港碼頭因水深及腹地足夠，將打造為離岸風機重件組裝及維修基地，市府除協助相關建設執照的取得，也將協助規畫後續運維船舶、海事工程及操船人員等進廠人員的交通路線，盼協助更多國內外大廠進駐，將台中港打造為風力產業聚落園區。

未來也將與「台灣風力發電產業協會」及「台灣風能協會」配合，以提供相關產業媒合管道，促進國內風力發電產業與國際交流，開發國內風力發電產業市場，提升產業競爭力。

歐洲商會低碳倡議行動計畫副總監蘇冬蘭則提到，風力產業因專業性高、工作時間長、具有一定危險性，新鮮人起薪雖有5萬元，卻仍相當缺乏人力資源，盼市府能協助媒合與各大專院校進行產學合作。

市府為強化技職教育，定期與中部27間大學召開「中台灣產業4.0產官學研聯盟論壇」，將盡速與中部各大學進一步研議，強化師資與人才培育，以滿足風力發電產業需求。

(中時)