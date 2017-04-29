華信航空今日舉辦空服員招募初試 錄取率0.6％
華信航空配合松山-溫州增班、松山-武漢開航，以及馬公及金門航線大幅增班，為因應航線擴展，特舉辦空服員招募。華信航空本次空服員招募，一律採取網路報名方式，從3月21日至4月19日截止，共吸引國內外共3,262人報名，其中女生2,701位、 男生561名，預計錄取20名，錄取率為0.6 %。
華信航空於今(29)日在華航集團松山園區舉辦空服員初試。本次空服員招募報考者素質相當優秀，共有碩士生79位來報考，其中包含加州柏克萊大學、奧克蘭理工大學等名校畢業，英文高分者包含英檢高級、多益900分以上共48人。
5歲移民到美國南加州、從柏克萊大學名校畢業的林芷瑜，在國泰航空服務4年多，因想回台灣定居，所以專程回國參加華信空服員招考。長相甜美、具有侯佩岑明星臉的吳秉芳，個性活潑開朗、熱愛旅遊，覺得華信航空福利制度完善，希望能加入華信空服行列。在酷航服務1年半、從昆士蘭大學畢業的林彥君，因對航空業有濃厚興趣，希望由廉價航空轉到全服務航空公司。
華信航空本梯次新進空服員將於6月初報到，接受為期2個半月的空、地面學科職前訓練，8月底即可正式投入空服員工作。
華信航空本次招募的空服人員，工作地點以台中為主，派飛國內、國外各航點。華信航空提供員工良好的專業訓練、薪資福利及工作條件，尤其每年提供免費機票供員工本人、父母、配偶及子女出國旅遊，是其他行業所沒有的福利，是年輕人最嚮往的職業之一。
(工商)
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