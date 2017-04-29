男子為閃車撞進民宅 車上孕婦一屍兩命
28日晚上9時許，屏東縣萬丹鄉大學路發生一起死亡車禍，一輛由潘姓男子駕駛的轎車為了閃避另一車輛，失控撞上路邊民宅，車上5人分別受輕重傷，屋主也受波及。車上1名懷有6月身孕的潘姓孕婦，送醫搶救後傷重宣告不治，一屍兩命。
據目擊者指出，失控車輛速度不慢，當時為了要閃車，車輛失控撞進民宅。屋主輕傷拒絕送醫，車上5人中，2名男性受重傷意識不清，2名男性傷勢較輕，身上有多處擦傷，潘姓孕婦受重傷緊急送醫，經急救後最後仍不治身亡。
(中時)
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