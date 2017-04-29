為10多年前債務 兄弟互控傷害送辦。

新北市66歲林姓老翁28日下午3時24分許在新莊中美市場巧遇同父異母的73歲哥哥，哥哥劈頭就問10多年前的金錢糾紛，並朝他一陣亂打，林姓老翁氣不過，抓起一旁水果攤的水果刀猛刺其兄大腿，造成73歲老翁血流如注，送醫後幸無大礙。雙方互提傷害告訴，警訊後將兩人移送法辦。

行兇的66歲老翁供稱，昨天下午到中美市場買菜時巧遇哥哥，哥哥質疑「媽媽之前那筆勞保的錢是要怎麼算？」之後開始毆打他，他因不願計較10多年前陳年往事轉身離開，卻仍遭追打，他氣不過才會拿刀砍哥哥。

(中時)