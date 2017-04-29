屏東拳擊全中運獎牌數占全縣4成 崇文國中最亮眼
今年全中運屏東縣共拿下16金、11銀、18銅45面獎牌，拳擊項目就拿5金、5銀、9銅，占總獎牌數4成。其中崇文國中拳擊隊成績最為亮眼，共拿了4金1銀7銅，並獲得國女組團體亞軍及國男組團體季軍，教練林源可說是最大功臣。
獲得個人金牌的包括男子組44公斤級顏成合、46公斤級馮聖翃，女子組63公斤級陳婷鈺、80公斤級潘紫棋，其中陳婷鈺和潘紫棋都在冠軍賽中KO對手，技驚四座；潘紫棋更是去年底才開始練拳，沒想到第一場比賽就得到全國冠軍。
潘紫棋因想要運動減肥，去年12月才入隊；這次比賽她因會考可以加分決定參加，展現驚人實力一舉奪金。她說，奪金很有成就感，練拳後她也減了6公斤；家人雖然開心卻不希望她繼續練拳，未來她想走醫學檢驗之路。
陳婷鈺因姊姊練拳，覺得很好奇也很好玩，國小畢業後進入拳擊隊。這次比賽是第二次全國冠軍，也在冠軍賽中直接KO對手，未來她想繼續走拳擊之路。郭成合也是第二次全國冠軍，這次比賽幾乎都是以5：0比數壓到性獲勝，實力堅強。
「影帝拳手」馮聖翃日前因微電影《洛基的視線》獲得金穗獎一般小品個人單項表現獎最佳男演員，回到學校老師同學都叫他「影帝」，笑著要簽名照。這次比賽是他第一次全國賽冠軍，「影拳雙棲」的他笑說，「等了3年終於等到了！」
獲得佳績教練林源是最大幕後功臣，也是這次比賽屏東縣單一學校單一項目拿最多獎牌的教練。他說，拳擊是屏東的強項，希望未來能獲得關注，有更多資源定能讓屏東拳擊在世界發光發熱。
(中時)
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