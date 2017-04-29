酒後爭執竟跳樓 女子卡18樓窗與冷氣主機間

翁姓女子酒後揚言跳樓輕生，卻卡在窗戶外牆與冷氣主機之間動彈不得，警消趕至救援。（孟祥傑翻攝）

37歲林姓女子今天（29日）凌晨酒後坐車返家時，與26歲翁姓女室友發生口角爭執後，突然跳車導致雙腳挫傷送醫，翁友返家後怒氣未消，竟從18樓住處跨出窗戶欲輕生，結果卡在窗戶與冷氣主機之間，警消獲報趕至將翁女救回屋內並送醫，結束這場鬧劇。

警消調查，林女與翁女在新北市永和區保順路某電梯大樓18樓租屋同住，今天凌晨外出吃消夜，4時許搭車返家時，在車上因細故發生激烈口角，就在快到家時，林女突然打開車門跳車，造成雙腳多處挫傷，送醫後沒有大礙。

翁女6時許獨自返家後，疑似氣不過，竟打開18樓租屋處窗戶，並跨出窗戶揚言輕生，鄰居發現趕緊報案，警消人員趕至時，一直無人應門，得到房東同意後破門而入，發現翁女卡在外牆與冷氣主機之間動彈不得，立即上前將她從窗戶救進房內，並送往醫院檢傷，所幸僅雙腿擦傷。

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