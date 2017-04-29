高空限定！全球10個最佳航線風景 美到不想下機

紐西蘭皇后鎮國際機場起降風景可見地表湖面與遠方雪山景致。(圖/shutterstock提供)

荷屬加勒比海聖馬丁飛機降落前從沙灘飛過，從高空可見碧海藍天，在沙灘上也相當具有視覺震撼效果。(圖/shutterstock提供)

Anna Pascal（@anna_pascal）分享的貼文 於 2017 年 4月 月 25 4:40下午 PDT 張貼

飛機上靠窗戶位置能欣賞到高空限定的鳥瞰視角，而除了搭乘日本航線可俯瞰富士山雲海美景，英國私人包機公司近日公布全球10個最佳航線起降風景，從世界超過百座機場挑選出地表上看不見的奇特景色，遼闊視野美到讓人不想下機。

比利畢曉普多倫多市機場可欣賞到加拿大最經典的天際線風景。(圖/shutterstock提供)

Skydive Around The World（@skydivearoundtheworld）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 10 12:47下午 PST 張貼

2017全球10大最佳航線起降風景：

1.荷屬沙巴 胡安徹·亞拉斯奎恩機場

2.愛爾蘭 多尼戈爾機場

3.法國 尼斯藍色海岸機場

4.直布羅陀 直布羅陀機場

5.紐西蘭 皇后鎮國際機場

6.英國 倫敦城市機場

7.荷屬聖馬丁 朱麗安娜公主國際機場

8.美國 奧蘭多墨爾本國際機場

9.英國 巴拉機場

10.加拿大 比利·畢曉普多倫多市機場

(中時電子報)