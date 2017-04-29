兩岸藝術家「塗鴉」 一起為金酒化妝
台灣藝術研究院與金酒、金門官窯合作，邀請兩岸藝術家在瓷瓶彩繪山水、花鳥和人物、地景，今（29）日在縣文化局推出以「雙金彩陶」為主題的創作交流展，吸引不少藝術愛好者前往。
金門副縣長吳成典、行政院顧問兼台灣藝術研究院長林富男、縣議會副議長謝東榮、議員周子傑、金門縣文化局局長呂坤和、金酒公司董事長黃景舜、金門陶瓷廠廠長陳大鵬等人應邀剪綵揭幕，現場湧入品酒、藝文愛好者等觀眾近百人，場面熱鬧。
這項在3公升裝58度金酒瓷瓶上舞文弄墨，揮灑創意的藝文盛事，由台灣藝術研究院邀請中國國家一級美術師曾成聰、廈門市美術家協會陶藝專業委員會副會長林兵、福州大學美術學院副教授李肇瑜、講師余鍵、講師張春卉等人到金門長時間駐村創作。
全台唯一「官窯」金門陶瓷廠也推出董加添、洪壽森、洪秀螢、董玉玲、陳彩雪、陳綵驊、許悅意等7位資深工藝師共襄盛舉，共同以山水、花鳥、人物、金門地景、鄉村田園等多樣題材，為金酒妝點幾分雅趣。
現場展出116只兩岸藝術家手繪的藝術瓷瓶，兼有抽象、具象和意象的多種風格，從濡墨寫意到工筆勾勒，橫跨傳統與當代，可說相互輝映各異其趣，展期自即日起至6月4日止。
台灣藝術研究院長林富男指出，金門58度高粱酒屢獲國際金獎殊榮，品牌聲譽卓著揚名全球，堪稱台灣之光，期待「雙金彩陶」的交流展出，讓金酒不僅是喝的藝術品，更是用來傳世典藏的珍品。
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(中時)
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