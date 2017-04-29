多吃蔬菜會變胖？這蔬菜讓體重飆升

「多吃蔬菜」真能幫助瘦身嗎？（達志影像/Shutterstock）

夏日將至，許多愛美的朋友開始積極減肥，但有一種說法「多吃蔬菜」真能幫助瘦身嗎？小心吃錯蔬菜會讓你減肥不成，體重還會上升！

根據國外網站《SMH》報導，多吃蔬菜有益身體健康，但小心裡面潛藏增加體重的兇手，美國哈佛大學研究發現，過量的玉米、豌豆、馬鈴薯竟會造成體重上升，尤其是玉米增幅最大。

據報導，哈佛大學針對13萬成年人並追蹤4年發現，每天增加藍莓食用量的受試者減重超過半公斤，但增加玉米食用量的受試者，體重則快增加1公斤、豌豆則增加0.2公斤、馬鈴薯是增加0.3公斤。

研究指出，那是因為玉米、豌豆、馬鈴薯這類的蔬菜屬於「澱粉類蔬菜」，因此正在努力縮減腰圍減肥的朋友，建議將蘋果、藍莓、梨子、葡萄等列入購物清單中，盡量避免玉米、豌豆、馬鈴薯等「澱粉類蔬菜」。

另外，研究人員表示，增加啡店斐的蔬菜有助於減重，像是豆類和花椰菜也有助於減重效果，雖然多吃蔬菜可以減少熱量，但如果是過量的澱粉類蔬菜會使血糖起伏大，並容易造成飢餓感，小心會吃下更多熱量。

(中時電子報)