NBA》魔獸已老？霍華末節被冰又遭恥辱出局
還記得本季開打前，「魔獸」霍華信誓旦旦將替家鄉球隊奮戰，沒想到如今老鷹卻告淘汰出局，霍華更在29日第6戰末節徹底沒打，擺明喪失老鷹總教練巴登豪瑟信任，今年季後賽場均8分更創生涯新低，難道31歲的魔獸老了嗎？
其實霍華29日剛開賽表現還算不錯，首節4投3中、獨拿9分，更製造巫師中鋒葛泰兩犯纏身，可是隨著老鷹靠著板凳球員追近差距，巴登豪瑟末節根本沒打算給霍華上場證明自己機會，也讓霍華後3節竟然得分掛蛋。
就連葛泰賽後都不禁質疑，為何老鷹都不傳給霍華內線單打？葛泰說：「我真的超級驚訝的，他們竟然都不球傳給霍華。」就連對手都這麼說了，可見霍華真的算是非戰之罪，僅打23分鐘時間，是要他怎麼發揮自己在禁區破壞力。
霍華過去生涯季後賽場均得分新低紀錄，是在上季效力火箭時的13.2分，沒想到本季到了老鷹，卻連兩位數都沒法達到，巴登豪瑟明顯用了一整季，還是沒有找到霍華的使用說明書，甚至他的解釋也有點牽強。
巴登豪瑟29日賽後如此解釋末節棄用霍華原因，「因為我們落後差距有點大，所以想用小個陣容追分，既然他們能把差距追到10分以內，且在場上跑動起來，打得更有空間感與進攻性，我沒道理換上霍華。」
只是巴登豪瑟這樣的說法，聽在霍華耳裡情何以堪，恐怕也會讓霍華質疑自己回到家鄉亞特蘭大打球的決定，到底是否正確！
(中時電子報)
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