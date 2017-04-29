MLB》延長10下再見轟 洋基戲劇性逆轉金鶯

洋基靠老將哈利岱10下再見3分炮，完成逆轉秀。(美聯社)

洋基29日在自家主場迎戰金鶯，但比賽前段投手群卻遭金鶯修理，失掉11分之多，曼尼馬恰多(Manny Machado)還轟出今年球季最大號的470英呎陽春炮，眼看洋基就要輸球，沒想到奇蹟出現，9下靠卡斯楚(Starlin Castro)2分炮追平，接著10下哈利岱(Matt Holiday)再用一發3分炮，率隊14比11逆轉奪勝。

此役洋基由前一場輸給海盜的「沙胖」沙巴西亞(C.C. Sabathia)掛帥，但他仍未能找回狀況，讓比賽前段幾乎成了馬恰多的個人秀。馬恰多先在3上適時擊出二壘安打，助金鶯突破僵局取得2分領先，接著5上他更在纏鬥4球後，把沙胖一記偏高速球扛成直擊中外野上方觀眾席、今年大聯盟最遠的470英呎陽春炮。

洋基賈吉(Aaron Judge)雖在5下回敬陽春炮，未料，沙胖6上又出狀況，2出局後被連敲2安，接著馬恰多獲保送後，洋基改推米契爾(Bryan Mitchell)接手，但他沒能守成，還被川波(Mark Trumbo)轟左外野滿貫炮造成重傷害，助金鶯取得9比1領先。

但洋基豈願認輸，6下賈吉再度開轟，敲出一記2分炮追近比分，7下輪到老將艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)發威，敲出滿貫彈把差距縮小到3分。9下落後3分的洋基，面對金鶯「守護神」布拉克(Brad Brach)無人出局就攻占一三壘，靠艾斯柏瑞滾地球追回1分，接著卡斯楚相中一記內角速球，扛出左外野追平2分炮。

這一棒讓洋基整個醒了過來，查普曼(Aroldis Chapman)漂亮力保不失後，全隊更是士氣大振，而亂了手腳的金鶯，10下推左投阿奇諾(Jayson Aquino)試圖止血，但這名24歲小將沒能挺住壓力，讓哈利岱1出局一二壘有人時，用中右外野3分炮結束這場激戰，哈利岱說，「我想保持侵略性，把球打到反方向，那球打到的感覺不錯，就飛出牆外了！」

(中時電子報)