自曝昔工作身心疲憊 張宇：一度想從頂樓跳下
新銳女作家日前驚傳上吊輕生，噩耗一出震驚各界，也讓眾多網友心疼不捨，對此前主播張宇也自曝某年工作心力憔悴，一度曾幻想過從公司頂樓一躍而下不知會如何?所幸幾秒鐘之後就打消念頭。
張宇開頭不諱言「時間」就是個賤人，不管他或她看起來多「正常」，都會有想離開它的時刻，而且她相信許多人都曾浮現過想輕生的「壞念頭」，但通常極少人會真正去執行，因為往往一通來自親友的關鍵電話，就會讓人從黑暗深淵被拉回到人間，話鋒一轉提到人出生後不論地位高低，遇到許多虛偽爛事跟困難是免不了，不過遇到後不能一昧逃避，縱使在多不甘願也要學習勇敢面對， 因為所有事物會發生鐵定有意義存在，每個人存在也絕對有其使命。
短短一篇文章充滿正能量的文章，立刻引發網友迴響，表示生命雖短暫但相當可貴，無論如何都不要輕易傷害自己，也費常贊同張宇文末所說「你來的時候是一曙光，走的時候也是一束光，什麼都帶不走並非輸光」。
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(中時電子報)
關鍵字：張宇
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