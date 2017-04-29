高雄果菜市場住戶自救會 虎頭鍘砍陳菊

果菜市場不義徵收自救會演出行動劇，怒鍘掛陳菊面具的假人頭，藉此表達不滿。（林宏聰攝）

果菜市場不義徵收自救會自做民調，強調有紀錄下每個受訪攤商的編號，結果顯示只有6.4％支持不遷建果菜市場改建停車場。（林宏聰攝）

律師柯劭臻表示，27日已對市長陳菊、農業局長蔡復進、副局長鄭清福、承辦科胡姓科長提出告訴。（林宏聰攝）

高市農業局規畫的新方案，十全路打通之外，將有1.02公頃戶外滯洪池、停車塔、16戶安置戶、及現有果菜交易空間原地升級。（高市農業局提供）

高雄果菜市場北側住戶29日重回拆屋現場，再批市府蠻橫強拆，表示已在27日對市長陳菊、農業局長蔡復進等人提告，並出示民調結果，強調96.6%攤商反對打通十全路，更當場以虎頭鍘砍下掛陳菊面具的假人頭，藉此表達不滿。

針對自救會提告，農業局指一切依法，對自救會的訴求只能表示尊重，相關論述將配合在法院說明，市府也強調，整個用地取回過程中，對住戶均給予適當濟助及安置，且自救會長吳富雄已於日前申領濟助費用。

果菜市場不義徵收自救會委任律師柯劭臻表示，市府不顧拆屋爭議未解決，去年10月27日突襲強拆，自救會趕在「毀損建物」提告期限末日、4月27日正式對市長陳菊、農業局長蔡復進、副局長鄭清福、承辦科胡姓科長提出告訴。

另外，自救會聲稱上周逐一調查果菜市場攤商意見，結果接受調查234戶攤商中，有96.6%不同意打通十全路、93.6％反對立體停車場、只有6.4%支持不遷建果菜市場改建停車場，顯示市府謊稱尊重攤商「就地升級」意見，實則政策轉彎。

然而，高雄市青果公會理事長李界旺指出，他本人未接受意見調查，不解民調結果從何而來；他強調，攤商多半支持整體規畫果菜市場南北側土地，除了市場繼續留在現址外，最好將北側用地滯洪池加蓋，擴大市場面積或闢成平面停車場，解決目前停車不便問題。

高市農業局表示，市場就地升級的新方案之下，果菜市場功能沒變，足足多了1.02公頃景觀滯洪池，停車位也增加，並照樣打通十全路，也有安排安置戶，等於原先規畫的滯洪、停車、交通、市場、安置戶五大功能絲毫沒打折扣。

(中時)