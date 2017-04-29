才女作家輕生 丈夫崩潰訴感情早有裂痕

才女作家林女27日驚傳自縊，震驚社會。（圖／翻攝自臉書）

才女作家林女27日驚傳自縊，震驚社會。林女老公到派出所做筆錄時數度崩潰，並表示兩人雖結婚不久，但感情已早有裂痕，且已分居一個月。

林女27日在家中上吊自殺，結束26歲生命。據蘋果日報報導，林女丈夫前日接獲林女好友訊息，指出林女恐有尋短意圖，林女丈夫與林女好友遍尋不著，以手機聯繫也連繫不上。林女丈夫後來與林女好友衝到妻子住處尋找，卻驚見妻子已在住處自縊身亡。警方在現場找到林女用筆記本紙張手寫的遺書，說她對不起家人和朋友。

林女丈夫在派出所只做筆錄時，在警局崩潰大哭，所長更遞上衛生紙要他節哀。林女丈夫表示，兩人雖結婚不久，但感情已出現裂痕，因頻繁爭吵，目前已分居逾一個月。

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(中時電子報)