遊澳門住銀河 悠遊卡享獨家優惠
悠遊卡跨海享好康又來囉！悠遊卡公司繼日本丸井百貨及東急集團後，再次攜手海外知名「銀河娛樂集團」，提供悠遊卡持卡人獨家禮遇優惠，自5月1日起至10月31日止，到「澳門銀河™」任一銀娛優越會櫃台「出示悠遊卡」，即享人氣伴手禮及合作商戶特選禮遇及會員相關專屬禮遇，價值合計約新台幣4000元，每人限領一次。
另外，只要在5月及6月期間以悠遊聯名卡/Debit卡於全家便利商店當月累積消費滿500元以上或搭乘台灣大車隊單筆滿70元以上，可享有澳門銀河酒店免費五星住宿抽獎機會一次，多消費就有多次抽獎機會，共有100位幸運兒，將獲得大手筆免費贈送「銀河酒店」豪華大床客房（城市景觀）連續2晚住宿的特選首獎。
悠遊卡公司表示，在澳門當地極富盛名的銀河娛樂集團（旗下擁有澳門麗思卡爾頓酒店、澳門悦榕庄、澳門JW萬豪酒店、澳門大倉酒店、「銀河酒店™」以及「百老匯酒店」），相中了台灣旅客即時成行的旅遊實力，首次跨海結合大家最愛用的悠遊卡，要給來自台灣的悠遊卡持卡人獨家尊榮禮遇。
寬敞的澳門銀河酒店房間配合豪華瑰麗的設計，全面五星級設備，並坐擁一望無際的視野，每間銀河酒店的客房都為入住這家澳門酒店的客人提供極盡舒適的環境及奢華的享受。
(中時)
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