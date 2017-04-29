日本愛知縣檢出毒蛤蠣 食藥署：未輸台勿驚慌

出國吃蛤蠣注意！日本愛知縣政府本月25日公布，幡豆海域的蛤蠣遭檢出麻痺性貝毒超標，吃下肚恐引發呼吸及循環系統的麻痺性中毒現象。衛福部食藥署表示，國內並未輸入該海域捕撈的貝類，民眾不須擔心，但提醒赴日旅遊的國人，勿食用該管制區的貝類產品。

日本愛知縣政府官網於本月25日公布麻痺性貝毒檢查結果，並指出幡豆海域的蛤蠣，麻痺性貝毒檢測值達4.18單位（標準值為4單位），當地政府已要求業者限制出貨，該次超標事件也是愛知縣的今年首例。

我國和日方往來密切，國人又愛吃海產，面對外界的擔心，食藥署指出，日方前一次公布的監測合格日為本月11日，我國在那之後便未輸入愛知縣幡豆海域捕撈的貝類；但有鑑於赴日旅遊民眾為數眾多，食藥署提醒，民眾前往日本，應留心貝類產品的產地，若為管制區則勿食用，同時提醒業者勿輸入管制區產品。

食藥署防治食品中毒專區資料指出，麻痺性貝毒事由海洋中有毒藻類產生，被如貝類等海洋生物攝食後，將累積在該動物體內，常見存在於文蛤、牡蠣、西施舌、孔雀蛤、淡菜、海瓜子等，以及蟹類、螺類、河豚等常見海鮮。食藥署指，麻痺性貝毒的毒性和河豚毒的毒性相似，為極猛烈的神經毒素，毒性超過氰化鈉的1000倍，誤食恐引發呼吸及循環系統的麻痺性中毒；民眾在吃水產貝類時，第一口應採慢嚼，一旦舌頭感覺異味或出現麻痺感，應立即停止食用。

(中時)