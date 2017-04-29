比泳技尋大獎 蘇澳水上嘉年華下周登場
蘇澳鎮公所爭取教育部體育署「運動i台灣」補助，5月6日在蘇澳鎮立游泳池舉辦第1屆「蘇澳水上嘉年華」分齡游泳錦標賽，明天（30日）是報名最後一天，活動當天還開放報名「水中尋寶」趣味賽，趣味賽不只有超過300個獎項，參加趣味賽者還有機會抽中智能手環。
蘇澳鎮公所指出，游泳錦標賽分為男子、女子組，各組再分為15級分齡，比賽項目有自由式、蛙式、仰式、蝶式、混合式接力、自由式接力，目前約有120人報名參賽，報名至明天下午5點止，報名地點在鎮立游泳池服務台，須繳交100元保證金。
活動的亮點之一是「水中尋寶」趣味賽，開放現場報名，有提供野餐墊、不銹鋼水壺、露營燈、文具組等超過300個獎項，依年齡分組進行，上午10時20分、下午4時10分各1場次，每場次限額180人報名，撿到信物可隨機換取贈品，還會抽出12位可紀錄步數、心率等數據的智能手環得主。
(中時)
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