美國加州UFO最多 外星人降落基地？
外星人是否真實存在？近幾年美國地區不斷有民眾聲稱目擊到不行飛行物體(UFO)，它們活躍於美國加州地區，讓人懷疑難道是來考察，而密集出現在加州是為了什麼？
根據英國《每日郵報》報導，近日美國一項《不明飛行物目擊案例參考》(UFO Sightings Desk Reference)研究報告顯示，2001年至2015年全美都有民眾聲稱自己目擊到不明飛行物體，其中以加州目擊的數量最多。
報告中提到，加州是外星不明飛行物出沒最多的地方，目擊者將近1.6萬人，作者表示，此種現像或與加州溫和的氣候有關。因為晴天出行人數增加，發現不明飛行物的機會也更大。
然而，在這些大量案例中，也有一部分被證實不是不明飛行物，而是空中掉下來的火球。今年2月，就有人在舊金山灣區拍下了疑似發現外星人的視頻，後被證實不過是海軍進行的一場導彈試驗。
(中時電子報)
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