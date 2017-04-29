NBA》不想放假！保羅率快艇扳平戰局

保羅簡直是靠一己之力，幫助快艇把戰局延長到第7戰。(美聯社)

「CP3」保羅決心不想提前放假！面對毫無退路窘境，快艇29日在客場打出精采一役，尤其是當家控衛保羅，賣命攻下全隊最高的29分，快艇終場98比93險勝爵士，雙方扳成3平，第7戰將於5月1日回到快艇主場進行。

靠著保羅與狄安卓喬丹攜手，幫助快艇末節逐漸拉開領先，打到最後3分58秒，小瑞弗斯的三分球，更擴大領先到14分，快艇老闆鮑爾默興奮到在場邊跳了起來，不過隨後爵士靠著海沃德三分球帶動，還以一波7比0猛攻。

爵士甚至再靠海沃德最後43.6秒的三分球，追成93比96的緊張局面，可惜喬強生最後3.9秒的三分出手沒進，造就爵士錯失最佳追平機會，保羅在最後1秒站上罰球線，穩穩兩罰俱中，宣告快艇的驚險贏球。

在少了明星前鋒布雷克葛瑞芬(腳趾挫傷)後，保羅知道自己必須扛下更多進攻責任才行，也在29日順利做到，他全場投20中10、8罰7中，除了攻下全隊最高得分，更有8助攻、3籃板與2抄截，再次證明他的球星價值。

狄安卓喬丹則成快艇在場上的「雙面刃」，儘管他有13分、18籃板的雙十數據，罰球卻是無可救藥的罰11中3，如果他能罰進更多球，戰情可能就不會如此緊繃，小瑞弗斯與巴哈穆鐵各有13分，克勞佛12分。

爵士仍看帥哥射手海沃德表演，他拿全場最高31分，且有7籃板、4助攻，喬治希爾22分、5籃板與3助攻，忍住腳踝傷勢上陣的戈貝爾雖拿15分、9籃板與3火鍋，卻因傷勢影響正常跑動，最後關頭只能作壁上觀。

(中時電子報)