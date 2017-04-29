和臥病夫繼子女鬧翻 瓊瑤：因為他X的鼻胃管！

瓊瑤和平鑫濤結婚38年，近年平鑫濤因健康狀況不佳臥病在床。（圖／中時資料照片）

瓊瑤痛苦分享為了丈夫是否插鼻胃管而和3名繼子女鬧翻。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

知名暢銷作家瓊瑤與老公平鑫濤結婚38年，鶼鰈情深，日前瓊瑤閃電公開遺書，提倡「尊嚴死」，隨後大眾才知她此舉是被罹患血管型失智症臥病在床的老公影響，不希望人生最後一段時光也過得如此痛苦。瓊瑤近日常在臉書抒發照顧老公感想，昨(28日)她更自曝為了平鑫濤是否要插鼻胃管而和丈夫與前妻所生孩子鬧翻，一向筆觸溫柔細膩的她，甚至為此痛心爆粗口說「因為那根他X的鼻胃管！」

到今天平鑫濤已住院423天，瓊瑤昨分享丈夫去年3月1日再度進了急救室，平鑫濤與前妻所生子女老二平珩、老三平雲隨後趕到，隔天醫師告知要做「核磁共振」查病因，瓊瑤心痛丈夫全身已滿是針孔，幾乎找不到地方打顯影劑，心疼問是否可別檢查了，平珩、平雲則堅持要做，最後醫生證實是二次中風，對瓊瑤說：「妳要有心理準備，恐怕平先生再也不會醒來」，此語讓瓊瑤崩潰，衝進病房在老公面前哭泣，痛問：「你答應要照顧我一生的，你怎麼可以失信？」

醫生見瓊瑤大哭，安慰她說哭是好的，哭完還得面對現實，並問她是否願意讓老公插鼻胃管，分析：「如果要插，就要趕快插，讓他早點獲得營養。不然，他越來越衰弱，會維持不下去！」此時平珩、平雲和老大平瑩都趕到，和瓊瑤、瓊瑤兒與兒媳會合，兩家人便開起緊急會議，討論要讓平鑫濤如何醫治。

平珩首問醫生，若插鼻胃管對症下藥，平鑫濤是否有機會清醒？醫生回應：「不能說他完全不會，或者有百分之一的機會也說不定！」3名繼子女便樂觀認為父親有希望，醫生再表示，看過平鑫濤寫的遺書，「他希望的是自然的離去。他不要插上鼻胃管！」平雲仍堅持要做，瓊瑤恨不得上前搖醒三個孩子，內心痛苦想：「你們放了他吧！」見苦勸未果，瓊瑤最後忍不住大發飆。

瓊瑤氣說平鑫濤這生希望轟轟烈烈地活著，並不想就這樣悽慘臥病在床，她痛批3名繼子女的決定「那樣是愛嗎？是愛嗎？」最後泣不成聲奔回家，瓊瑤悲痛說：「我失去了鑫濤，也失去了他的兒女！因為那根他X的鼻胃管！」

(中時電子報)