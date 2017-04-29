亞洲田徑大獎賽明登台 鄭兆村：金牌留下

亞洲田徑大獎賽台北站30日登場。(林宋以情攝)

2017亞洲田徑大獎巡迴賽，30日首度登台，才在中國前兩站改寫全國紀錄，我國標槍好手鄭兆村，將與我國里約奧運好手陳傑、黃士峰、向俊賢主場出戰，冀望在國人面前留下金牌。

去年膝傷動刀，鄭兆村年後重新展開訓練，不過4月亞洲田徑大獎賽中國金華站、嘉興站接連傳捷報。先在金華站以84公尺77刷新全國紀錄，嘉興站再將自己的全國紀錄改寫，推進到86公尺92。

亞洲田徑大獎賽台北站30日登場，鄭兆村盼將金牌留下。(林宋以情攝)

亞洲連3站鄭兆村抱持練習心態，為下一站做調整，不過嘉興站一擲就創佳績，他坦言是意料之外，「不過出手當下就有感覺，與平常不一樣，但因為傷勢所以較為保守，僅試擲一次。」

前兩站都緊咬在鄭兆村之後，印度20歲世青標槍金牌Neeraj Chopra，中華田協這回也特地邀請來台，為鄭兆村、黃士峰再添良性競爭。回到主場，鄭兆村除了盼留下金牌，維持成績穩定、避免起伏也是一大重點，「希望自己維持在83、84公尺，繼續備戰之後的亞錦賽、台北世大運。」

(中時電子報)