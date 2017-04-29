蔡總統接受外媒專訪表態 田弘茂這樣說

海基會董事長田弘茂(左)與招聘廠商握手致意。（楊家鑫攝）

關於蔡英文總統接受外媒專訪表態，引起兩岸輿論關注。海基會董事長田弘茂今天(29)上午表示，蔡總統的答覆是回應外媒的問題，並非正式場合的完整論述，「我個人覺得總統提出的想法，是讓兩岸能再思索一下，看有沒有其他方法能夠解套，打開僵局。」

由中華民國私立大學校院協進會主辦的「2017大陸台商菁英招聘會」今天(29)在海基會大樓舉辦，海基會董事長田弘茂出席活動並致詞。

關於兩岸兩會溝通狀況，田弘茂在致詞後受訪時表示，海基會與海協會正式溝通暫時停擺，但函件送過去陸方仍有接受，但沒有書面回答；如遇特殊狀況，雙方口頭聯繫仍暢通。

至於外傳新政府下半年會有兩岸新政策，田弘茂僅表示，「我看我們等待520，看總統怎麼講」。

而針對蔡英文總統接受外媒專訪的表態，田弘茂說，蔡總統的答覆是回應外媒的問題，並非正式場合的完整論述，「我個人覺得總統提出的想法，是讓兩岸能再思索一下，看有沒有其他方法能夠解套，打開僵局。」

最後，他再次談到邀請海協會長陳德銘訪台一事，他說，「陳德銘會長提到有些什麼障礙，我認為雙方必須共同努力，事情才能圓滿，其待他能在年內訪問金門或台灣。」

此外，田弘茂致詞時指出，此次招聘會規模更盛大，參與廠商比以往大為增加，有50多家，提供職缺超過1000個，包括了仁寶集團、台灣水泥公司、東元電機、特力集團等知名企業。去年活動有39家企業參展，提供的職缺大約有700個，總計遞件的有1118個、有795個人參加面談、初步媒合的有175個人，佔了近16%。「今年我們預計這次能夠媒合的應該會更多。」

(中時)