劉媽媽賣帝寶 房市名嘴Sway：地氣已弱走為上策

台北市豪宅指標「仁愛帝寶」。(本報系資料照片)

房市名嘴Sway評論劉媽媽賣帝寶一事。(Sway房市觀測站)

「仁愛帝寶」是指標性豪宅，然而，知名房地產投資客「劉媽媽」劉月釵已準備出脫手上帝寶保留戶，換回現金再做其他盤算。房市名嘴Sway在臉書表示，劉媽媽綜橫房市30年，是大咖投資客代表，她急著賣自住的帝寶，動作代表一切，要跑了。並且，帝寶住戶接連出事吃官司、公司倒閉，代表地氣已弱，越住越差，該是走為上策。

房市名嘴Sway在粉絲頁「Sway房市觀測站」表示，科學風水他信，古老的統計風水也會參考。傳出劉媽媽賣帝寶新聞，他說，帝寶開始一直有公司真的倒、有人真的要抓去關、有夫妻一直養小三各玩各的，就代表這房子出了問題，不適合居住。不要鐵齒，這麼多年看多了，不管新舊，有些房真的不能買。

對於房地產投資客劉媽媽也要賣帝寶，Sway說，劉媽媽綜橫房市30年，是大咖投資客的代表，她這樣急著賣自住的帝寶，動作代表一切，要跑了。那麼珍貴的帝寶要賣，當初拚了命都要高價買下法拍屋、遇到海蟑螂找法院跟前屋主鬥智鬥法，而今卻隨便放在591，越多人看到越好，有違一般賣豪宅的低調與隱匿，代表幾件事：

「1. 地氣已弱，越住越差，你看好多住戶不是犯罪被抓，就是公司倒閉，該是走為上策。

2. 錢不該放在不動的房地產，也不該放在仍會跌個好幾年的資產上，你看大立光都一張500萬了，房子卻還有2~6年要跌。賣掉之後，過了幾年再考慮買回來，反正沒有非買不可的房子。」

至於什麼是科學風水，以及不能買的房，Sway也舉例:

「1. 漏水的房：漏水就是漏財，不要以為水費便宜，滴水穿石後弄壞樓下鄰居的裝潢或家電，賠的就不只是水費。快修理吧，不然夜半三經的滴答聲，也會讓你睡不好覺，腦神經衰弱。

2. 路衝的房：基本上十樓以下正臨馬路，都會有視覺上的威脅，而五樓以下的部分則是首當其衝，你只要想著卡車衝過來一撞，大概會有多少層樓遭殃，這個威脅感足以讓你睡不好、吃不好、不想回家，進而精神錯亂或家破人亡。

3. 壁癌的房：因漏水或水氣侵蝕，造成混凝土及油漆剝落，容易造成過敏及呼吸道疾病，黴菌更輕易四散而造成經常生各種病。不要以為那只是在天花板角落的事，當你用放大鏡來看，那些黴菌細菌粉塵，正在大口開散在空氣中呢，超噁超毒。

4. 棟距太近：很多重劃區的房我都建議你們不要買，不是因為沒景觀好欣賞，而是沒隱私的恐懼，會讓你不想回家、在家心神不寧，並且因為長期的關窗或拉上窗簾，造成空氣不流通變成腦筋不清楚，或是沒採光造成家中黴菌滋生，啥癌都會出現，家人不愛回家就妻離子散了。」

網友留言「以我一個外行人看，帝寶在設計上的格局根本有問題。很像皇宮採用了太多教堂廟宇跟~~帝王陵墓 的設計，豪華是很豪華、氣派也是很氣派，八字不夠硬的人千萬別去住」、「大投資客要賣出A級豪宅 , 房地產的跌勢應該要進入主跌段 , 之前的跌幅只不過是初跌段 , 很多新手投客都沒見過房市空頭的可怕」、「獨門獨戶透天再加車庫泳池才是豪宅……所以台灣人標準很奇怪」、「說得太好太好了啦, 真正的風水是講究科學的, 別讓無良的建商給騙了」「遠離是非之地就對了」。

(中時電子報)