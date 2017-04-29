新莊國小創校119周年 警園遊會宣導反詐反毒
新莊警分局29日上午至新莊區新莊國小創校119周年校慶園遊會擺設攤位進行犯罪預防宣導，攤位布置安全飛鏢遊戲並準備文具獎品，吸引學童搶答反詐騙、反毒品問題。
警方針對目前常見的詐騙手法進行宣導，如接到陌生來電談到錢或是帳戶就要起疑，並多利用165反詐騙專線查證。
新莊警分局因近日屢查獲大量毒品咖啡包、梅片等新型態毒品，提醒年輕族群遇來源不明或重新包裝過的食品、飲料應避免食用，以免誤觸毒品對身體造成危害。
(中時)
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