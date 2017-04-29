輸出產值達3千億 俄國望加強拉美軍售市場

俄國現役空軍戰機米格29。（圖/Dmitry A. Mottl@維基百科）

據俄羅斯塔新社（TASS News）報導，在2017年墨西哥航空展前夕，國營的俄羅斯國防產品出口公司（Rosoboronexport）最新報告指出，俄國自2000年以來，向拉丁美洲國家輸出的武器設備產值高達100億美元（約3,000億台幣），期望政府能協助加強鞏固拉美市場。市場總監丹尼索夫（Alexander Denisov）表示，展覽開始前，就已收到不少訂購雅克-130教練機（Yakovlev Yak-130）的訂單，更有不少拉美國家對米格29戰機（Mikoyan MiG-29）和蘇愷30戰機（Su-30MK2）提出詢問。他相信，俄國的國防武器能在500多間參展廠商中脫穎而出，成功取得多筆訂單。

於4月26日至29日在墨西哥舉辦的航空展，吸引全球500多間航空與國防武器製造商紛擁參展，包含波音、空中巴士、法國賽峰（SAFRAN）、巴西航太（Embraer S.A）、SAAB等大廠，被視為年度在拉丁美洲最大的特展，也是墨西哥政府展示其工業能力的秀場。航空展期間，各家廠商無不拿出看家寶展現，多場飛行和特技秀更讓入場民眾大飽眼福。然而展覽期間，包含巴西、阿根廷、秘魯、墨西哥和哥倫比亞軍方都派代表，尋找未來更新裝備的選項，成為各廠商極力爭取的金主。

俄羅斯空軍現役雙座的雅克-130教練機。（圖/Adrian ...@Flickr）

墨西哥海軍現役的米17型直升機。（圖/美國海軍）

隨著航空展即將落幕，俄國媒體報導，哥倫比亞軍方已表達對Mi-17直昇機（Mil Mi-17）的高度興趣，雙方正進行談判中；此外，除了上述3款戰機，包含鎧甲-S1飛彈系統（Pantsir-S1）、米28戰鬥直升機（Mil Mi-28）等重裝武器都成為熱門詢問焦點。

(中時電子報)