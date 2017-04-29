直播／國民黨主席選舉 首場政見發表會

國民黨主席選舉 首場政見發表會

國民黨主席選舉的第一場政見發表會，將在今（29）日下午2點至4點舉行，這也是郝龍斌、吳敦義、洪秀柱、詹啟賢、韓國瑜與潘維剛等6名參選人在宣布競逐黨魁之位後，首度同台。

本次政見發表會共有3輪，正式開始前，會先就發言順序抽籤，3輪的發言順序都相同，每人在每輪共有5分30秒發言時間。

(中時電子報)