力拚台南市長 陳亭妃推首支形象廣告

民進黨立委陳亭妃推出首支「台南自己的女兒」形象廣告。(曹婷婷攝)

母親節前夕，民進黨立委陳亭妃推出首支「台南自己的女兒」形象廣告，影片中，她與95歲阿嬤陳王清桂一起搭火車，滿溢對家鄉的情感；她說，這支廣告強調「台南就是我要顧的家」，被問到發表廣告，是否正式宣布投入市長初選？她未把話說白，只說希望台南市民給她機會。

「小時候，小女孩跟著阿嬤一起搭上火車，把台南的地名念過一站又一站。阿嬤問，『妳是哪裡人？』『我是台南人』。」陳亭妃首支形象廣告「台南自己的女兒」主打溫情訴求，她說，希望透過這支影片，讓大家看到不一樣的她。

陳亭妃說，南北奔波的日子，台南始終是她最光榮驕傲的家，跟著阿嬤搭火車，一站接著一站，強調台南就像一個家，她深信台南只有團結一起同步發展，才能進步向前。她強調，希望讓人走進來台南、留在台南，找回台南首府的光榮。

(中時)