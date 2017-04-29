民間製造 2000坪公園花6年打造只花政府62萬

二崙鄉崙西公園的兩大推手 退休的裝潢師傅廖德義（右二）、社區發展協會理事長廖進福（右一）（周麗蘭攝）

兩千坪公園裡到處都是巧思，但從無規劃圖（周麗蘭攝）

步道上的紅磚塊都是村民一個個排出來的，堅固耐用又省錢（周麗蘭攝）

2000坪大的公園有綠草皮、小橋、生態池、涼亭要花多少錢打造？二崙鄉詔安客家庄崙西社區居民從101年起在裝潢師傅廖德義率領下，一點一滴打造，完全沒有藍圖，靠著感覺做，迄今只獲得政府補助62萬元，但效果是10倍，三度被評選為全國模範綠社區公園。

二崙鄉是詔安客家人的主要聚落，今年客委會桐花季活動二崙鄉也獲得補助，歡慶的地點就在綠草如茵的崙西公園，公園裡新種的油桐今年開了。

崙西公園的開闢過程是二崙鄉民的精神寫造，有錢做事，沒錢還是做事，一元當五元用，101年首次參加雲林縣府舉辦的社區PK賽，居民以為穩拿第一，成績公佈第三名，居民發「憤」圖強，把花園做得更漂亮。

退休的裝潢師傅廖德義、社區發展協會理事長廖進福帶著村內老人繼續升級，打造大片綠草皮、兩個生態池、兩座涼亭、紅磚步道、菜園、泡茶區，103年、104年、105年榮獲林務局表揚全國模範綠社區公園。

廖德義說，101年參加社區PK賽的65個社區公園不知道還有幾個存在？評選標準打擊了他們的努力，但也因為早早看破，凝聚力更強，雖後來有申請林務局補助，但前後只拿62萬元，知道的人都嚇一跳。

他說，六年來最頭痛的是維護草皮，多虧縣議員李明哲爭取一台推草機，從此省時省力。

二崙鄉長鍾福助表示，廖德義不只帶著村民打造崙西公園，又把經驗複製到消防分隊的空地、二崙國中、老人會，到處可看見他奔走的身影，廖是他的兒時玩伴，以前拚事業，現在退休了做公益，難能可貴。

副縣長丁彥哲、縣議員李明哲、廖錦珠今天也前往分享詔安客家之光的喜悅。

(中時)