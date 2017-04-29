《喜歡你》！國民男神金城武記者會直播ING

金城武帶新片《喜歡你》返台。（圖／翻攝自中時電子報臉書）

國民男神金城武今(29日)接力韓國男神孔劉現身東方文華酒店，這回他帶著和金馬影后周冬雨甜蜜蜜合作的新片《喜歡你》返台，監製許月珍和陳可辛、新銳導演許宏宇也陪同男神現身，好久沒在台灣出席公開活動的金城武會被問到什麼問題？大家一起來圍觀吧！

(中時電子報)