NBA》魔術開肥缺 想延攬騎士總管

騎士隊總管大衛葛瑞芬的合約在今夏到期。(美聯社資料照)

魔術隊上月開除了總管漢尼根，正積極尋找管理人才，最近他們看上了騎士隊總管大衛葛瑞芬。根據ESPN報導，魔術隊打算開出籃球營運總裁的職位來延攬他，這可是不小的誘惑，畢竟大衛葛瑞芬的合約在本季結束後就到期了。

上季在大衛葛瑞芬主政下，騎士隊迎來隊史首冠與克里夫蘭暌違52年的職業冠軍。台前英雄自然是主將詹姆斯與總教練泰隆盧，葛瑞芬的運籌帷幄也居功不小。騎士隊陣容以3巨頭為核心而比較缺乏調整空間，不過葛瑞芬還是設法補強了「神經刀」史密斯、尚波特等綠葉球員，最後證明每一分力量都有其作用。

魔術隊鎖定的另一號對象是麥克海爾，他除了是傳奇球星與經驗老道的總教練，以前也任職過灰狼副總裁。魔術隊希望的是有擔任高管經驗的人才，因此可選的人並不多。溜馬總裁大鳥伯德即正打算辭職，不過他離開溜馬的機率不高。由於目前騎士正力圖衛冕，魔術還不能積極與他接觸，不管騎士今年是否能完成連霸，葛瑞芬都將是今夏的搶手人物。

(中時電子報)