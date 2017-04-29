台灣之美》台北奧萬大青楓紅透

台北奧萬大青楓紅透。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

這裡的品種又稱為日本青楓。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

欣賞美景要快。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

台北奧萬大美景現眼前。（臉書「美景外拍團社長」余澤宇攝）

賞楓不一定要到國外，在國內也可以追詩意滿點的楓。台北奧萬大一直是一個熱門的賞楓景點，此處最為特別的就是在春天也能賞！現在台北奧萬大青楓紅透，每年四月台北士林平等里，槭樹開始轉紅，有別於一般楓樹或槭樹，是由青轉橙最後變紅，這裡的品種又稱為日本青楓。

一發葉就是紅色，受到陽光照射開始轉成橙色，最後才變成青色，這裡有個詩意的名字，台北奧萬大。真是名符其實，賞楓期要快，動作慢，轉成青色就沒看頭了！

(中時電子報)