Baby孕照遭疑PS 攝影師意外說出真相

儘管黃曉明po出照片，還是有網友認為Baby代孕！（圖／取自黃曉明微博）

知名攝影師陳漫說出真相！（圖／取自陳漫微博）

Angelababy日前被「大陸第一狗仔」卓偉質疑是代孕，這讓原先被說從沒曬過孕照的老公黃曉明也按耐不住，難得貼出和Baby一起拍攝懷孕照片，但沒想到也被質疑是PS照，但負責掌鏡的知名攝影師陳漫，還原了當天拍攝時的狀況，表示當天拍到一半，Baby就去生產了！

黃曉明日前曬出與Baby一起合拍的孕照，被指是霸氣護妻、打臉卓偉，但還是有網友質疑照片是PS合成，深信Baby就是代孕！但負責掌鏡的知名攝影師陳漫昨在微博發文，直言「那天因為拍攝，還推遲了Baby的baby出來的時間」、「我放下相機他倆就進醫院生了。」證實Baby絕對不是找代孕，陳漫也說那天是相當值得紀念的一天。

(中時電子報)