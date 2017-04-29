輔英辦校友同樂會，校園草地春遊野餐

輔英科大今舉辦校友同樂會，邀校友們回娘家春遊踏青，在校園內極具代表性的「天使嶺」綠草地野餐。（輔英科大提供）

輔英科技大學明年即將歡慶創校60周年，今年正加緊聯繫校友作業，29日舉辦校友同樂會，邀校友們回娘家春遊踏青，在校園內極具代表性的「天使嶺」綠草地野餐吃披薩，回憶當年求學點滴。

輔英科大校園倚山坡而建，大門正對「好漢坡」，道路兩旁矗立高大椰林，椰林旁則有大片草皮，是校友們相當懷念的地方，今天上午校方舉辦校友同樂會「pizza樂野餐趣」活動，公共事務暨校友服務室規畫，凡持校友卡或現場申辦校友卡的校友，即可領取畫有全校建築分布圖的紀念野餐墊，吸引不少校友爭相申領，並立刻舖在草皮上野餐。

春暉社學生響應校友活動，帶動學姐校友們進行大地遊戲，現場還有窯烤披薩DIY與拼字遊戲等活動，校長顧志遠預告，6月24日還將舉辦「環保生活小尖兵」，下半年則是「綠屋頂納涼」及「南丁格爾體驗營」等校友活動，歡迎輔英畢業校友踴躍上網報名。

主辦活動的代理主任陳惠如更邀請退休老師劉六郎參加，現場為當年帶過的學生速描人物特寫，在地大寮區農會也到場展售冠軍米和履歷紅豆，校友企業南國工作坊與農會合作開發的母親節禮盒，更獲得好評。

輔英校友總會理事長凃耀珽說，明年將是輔英創校60周年，期盼藉由各項校友同樂會活動，找回更多昔日輔英校友，凝聚向心力，為明年創校一甲子暖身。

(中時)