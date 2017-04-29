不服交管 男衝撞員警遭判服勞務

因為行政院長林全南下員林發放新春福袋，執行交管勤務的邱姓員警卻被不服管制強行闖入的民眾騎車衝撞受傷。大腿嚴重瘀青。(謝瓊雲翻攝)

邱姓員警以肉身阻擋闖入管制區的陳男，卻反遭撞倒，跌坐在地受傷，褲子還被地面的石頭摩擦破了洞。(謝瓊雲翻攝)

陳姓男子今年1月遇上警方交通管制，卻仍不顧員警指揮勸導，欲騎機車強行硬闖管制入口，甚至衝撞害得1名員警受傷，當場被其他員警制伏逮捕送辦，彰化地方法院審結，依妨害公務執行罪，判處陳男拘役50日、得易科罰金，緩刑2年期間交付保護管束，並應從事45小時義務勞務。

行政院長林全在今年農曆春節大年初四、1月31日當天下午，赴彰化縣員林市福寧宮發放新春福袋，因有大批民眾排隊守候，排隊人潮達300公尺，附近商店走廊上滿滿排隊人潮，周邊由大量交警進行管制維護秩序與安全。

未料，車隊將抵達前，機車後座載著母親的21歲陳男，卻欲闖入管制入口，他先騎車沿員林市中山路二段北往南，闖越第一個路口管制站，並與員警發生爭執，隨後要再闖越第二個路口，當時距離福寧宮僅85公尺，加上閣揆車隊即將抵達，憂心會傳出意外，邱姓員警一時情急肉身擋車，沒想到陳男竟將員警撞倒，害邱員當場因重心不穩跌坐在地。

邱姓員警跌倒後撞到路面石頭，導致左大腿後側挫傷、擦傷，還有比拳頭還大的瘀青，褲子也破掉。在場其他員警見狀，立刻上前將陳男依妨害公務罪當場逮捕移送。

審理法官審酌，陳男無前科，僅因一時衝動釀禍，因此給予2年緩刑；又為使陳男記取教訓，宣告他在緩刑期間需交付保護管束，並向指定政府機關(構)、行政法人、社區或其他公益團體，提供45小時義務勞務。

(中時)