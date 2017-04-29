不服交管 男衝撞員警遭判服勞務
陳姓男子今年1月遇上警方交通管制，卻仍不顧員警指揮勸導，欲騎機車強行硬闖管制入口，甚至衝撞害得1名員警受傷，當場被其他員警制伏逮捕送辦，彰化地方法院審結，依妨害公務執行罪，判處陳男拘役50日、得易科罰金，緩刑2年期間交付保護管束，並應從事45小時義務勞務。
行政院長林全在今年農曆春節大年初四、1月31日當天下午，赴彰化縣員林市福寧宮發放新春福袋，因有大批民眾排隊守候，排隊人潮達300公尺，附近商店走廊上滿滿排隊人潮，周邊由大量交警進行管制維護秩序與安全。
未料，車隊將抵達前，機車後座載著母親的21歲陳男，卻欲闖入管制入口，他先騎車沿員林市中山路二段北往南，闖越第一個路口管制站，並與員警發生爭執，隨後要再闖越第二個路口，當時距離福寧宮僅85公尺，加上閣揆車隊即將抵達，憂心會傳出意外，邱姓員警一時情急肉身擋車，沒想到陳男竟將員警撞倒，害邱員當場因重心不穩跌坐在地。
邱姓員警跌倒後撞到路面石頭，導致左大腿後側挫傷、擦傷，還有比拳頭還大的瘀青，褲子也破掉。在場其他員警見狀，立刻上前將陳男依妨害公務罪當場逮捕移送。
審理法官審酌，陳男無前科，僅因一時衝動釀禍，因此給予2年緩刑；又為使陳男記取教訓，宣告他在緩刑期間需交付保護管束，並向指定政府機關(構)、行政法人、社區或其他公益團體，提供45小時義務勞務。
(中時)
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