台高球產業重現榮景 待曾雅妮復活！

台高球產業興盛與否，與曾雅妮能否復活息息相關。(資料照 陳怡誠攝)

前世界第1位曾雅妮，近兩年打不出競爭力，去年26場出賽淘汰12場，今年至本周北德州大獎賽為止，打7場淘汰6場，儘管沒打好，國內還是有不少人關心她每1場表現，尤其是高球相關產業，都期待她成功復活，再讓國內高球產業重現榮景。

職業運動是火頭車，發展興盛、有知名國際球星，就能帶來一片榮景。曾雅妮是台灣第1位在正式項目登上「球后」寶座的運動選手，她從2008加入LPGA至2012年前5年，風光拿下包括5場大賽在內共15座冠軍，期間還寫下男女高球史上最快贏得5座大賽冠軍等多項紀錄。

那時，她把台灣高球相關產業帶到空前高峰，2011年開始，國內企業(揚昇、富邦金控、裙襬搖搖)與政府全力促成讓LPGA賽事登台，舉辦LPGA台灣錦標賽；原來規模不大的台灣女子職業高球巡迴賽(TLPGA)，比賽場次也自2011年起，從前1年的10場擴增至15場，去年更創下單季最多26場新高，累計獎金突破1億元大關；2015年成功申請成為勞力士世界排名組織；現在征戰LPGA的徐薇淩、李旻、程思嘉等新生代旅美女將，都受當時曾雅妮稱霸全球女子高壇影響，決定跟進成為一流女高手；前幾年常見家長帶著自己小孩打高球，想成為下一個曾雅妮。

國內70幾場高球場、數百座練習場、上千名高球教練與高球商品店，隨著曾雅妮處於世界頂峰時都受惠，球場、練習場擊球人口明顯增加，高球商品業績成長數成，教練學生絡繹不絕，連過去少寫高球的媒體也開始競相報導。

現在呢！聽的是：「現在學生好少，跟以前曾雅妮打好的時後差好多」，「生意掉了好幾成，跟曾雅妮現在打不好當然有關係。」。最令人擔憂的是，國內少年、青少年兵源近幾年有減少趨勢，不利未來大環境發展。

高球的產業到底有多大？以規模世界最大的美巡為例，1年可帶動700億美元商機，折合台幣逾2兆。台灣是世界最大球具代工，有不少桿頭、桿身出口世界第1，年產值約120億台幣，如果台灣高球人口減少、打球熱度退燒，難免也會影響球具銷售量。

韓國朴世莉當年成為LPGA史上第1位大賽冠軍，讓同胞後退前仆後繼選擇跟進，如今韓國已是女子高球第1強國；曾雅妮稱霸全球高壇時，也曾為台灣高球開創新契機，可惜近5年有停滯不前現象。

從2012年3月起亞菁英賽之後就陷入冠軍荒的曾雅妮，不放棄尋求重返榮耀，而其未來LPGA生涯不只是她自己的戰爭，更是為台灣高球發展與產業而戰，只要她在球場上的一天，國人都抱著希望與期許，等待她大復活的到來。

(中時電子報)