郝龍斌：國共應對等尊嚴公開透明推動互派代表

國民黨主席選舉首場電視政見發表會今（29）日下午登場，候選人之一的副主席郝龍斌在第一輪順序發言時，就國民黨和中國大陸的關係提出主張：中國國民黨和中國共產黨應在對等、尊嚴、公開、透明四項前提下，推動互派代表。

郝龍斌也主張，把年度國共論壇，轉型為就民生、人權、經濟等兩岸人民相關議題的實質會談。

郝龍斌說，應該讓人民清楚瞭解，國民黨是能維持兩岸和平的政黨，是能照顧民眾福祉的政黨。

(中時)