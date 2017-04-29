仿牛津、劍橋大學賽艇活動！中信金融管理學院舉辦「嘉南高獨木舟PK賽」
仿效牛津劍橋大學賽艇活動，中信金融管理學院今（29）日舉辦第一屆「獨木舟水上競速賽」，邀請嘉義、台南、高雄三地5所優質高中參賽，以直道競速、獨木舟拔河兩輪的PK賽爭冠，讓學生「以船會友」。
這場別開生面的「獨木舟水上競速賽」，共有來自嘉南高優質高中，以及中金院學生21隊一同競賽。中金院希望推廣新「划」世代運動，鼓勵民眾和學生走出戶外，體驗健康獨木舟活動。
中金院施光訓校長還幽默替這場賽事取了俏皮的外號，叫做「雞蛋糕大賽」，他說：「嘉南高的台語，念起來就像臺語的雞蛋糕，雖然大家PK的是一場不能吃的雞蛋糕大賽，我們特別為大家準備了雞蛋糕當點心，希望各位來中金院有吃又有玩。」台南一中校長張添唐還開嗓唱英國兒歌Row,Row,Row your boat，為活動炒熱氣氛。
中金院打造長200公尺、寬10公尺的獨木舟水道，這是繼棒球、網球和高球後，推動另一項特色運動。施光訓強調，「划獨木舟不是自己划得快就好，也不是憑一己之力就能奪冠，還是要團隊合作才能贏」。而優秀的國際金融家應該培養良好的運動社交能力，職場上更要具備運動家精神，無論在校園或未來職場，學習團隊合作都是非常重要的。
中金院以「公益為先、助弱扶優」辦學理念，致力培育未來國際金融家，連續兩年獲得「大學辦學績效最佳TOP20」的榮譽，成為優質高中畢業生的熱門志願，今年中信金融管理學院個人申請和繁星最高成績達71級分，等同台大管理學院錄取標準。透過與南臺灣優質高中運動交流，希望有更多高中生感受到中金院「文武兼備」的校風，未來成為中信金融管理學院的一份子。
(中時電子報)
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